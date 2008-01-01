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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:22 Четверг, 26 сентября

  В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 12,0..12,8 градуса; Северном 11,0..13,2 градуса, Северо-восточном 11,0..12,5 градуса, Восточном 11,9..12,2 градуса, Юго-восточном 12,2..12,6 градуса, в Южном 11,6..12,9 градуса, Юго-западном 11,4..12,4 градуса, Западном 10,9..12,3 градуса, Северо-западном 11,4..12,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 10,4 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 11,1..12,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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