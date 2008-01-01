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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:27 Четверг, 26 сентября

  Столичный регион будет находиться на северо-западная периферии антициклона, один из центров которого располагается над Саратовской областью. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 7..9 градусов, по области 5..10 . Ветер западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 45- 50%. / meteonovosti.ru /
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