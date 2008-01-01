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Тепло в последние дни сентября - не редкость для Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:46 Четверг, 26 сентября



В свете грядущего потепления в последние дни сентября нынешнего года обратимся еще раз к климатическим данным.



За последние 70 лет в Москве в последние трое суток сентября средняя за сутки температура со значением 10 градусов и более отмечалась довольно часто: в 38 случаях.



В нынешнем году в Москве такая температура по прогнозам Метеобюро Москвы и Московской области ожидается только 29 и 30 сентября. В субботу, 28 сентября, среднесуточная температура еще будет на градус-полтора ниже нормы.



В отдельные годы в последние дни сентября средняя за сутки температура была и значительно выше, даже выше 15 градусов. Очень теплыми были сутки 28 сентября 1974 года, когда среднесуточная температура составила 16,1 градуса. Нужно отметить, что в том году в последние три дня первого осеннего месяца очень высокой была и дневная температура воздуха, 28 сентября она повышалась до 19,3 градуса, 29 сентября - до 21,3 градуса, а 30 сентября - до 20,2 градуса.



30 сентября 1988 года среднесуточная температура в Москве также была выше 15 градусов, она составила 15,5 градуса, а днем температура поднялась выше 20 градусов, до отметки 20,7 градуса.



В последние два дня сентября 2007 года средняя за сутки температура составила 16,7 и 15, 4 градуса соответственно. Дневная температура повышалась 29 сентября до 22,9 градуса. А 30 сентября 2007 года вообще перевалила за 23 градуса, зафиксировав 23,2 градуса. Это всего на одну десятую меньше, чем рекорд температуры для этого дня, отмечавшийся в далеком 1899 году, т.е. 120 лет назад.



А всего 7 лет назад 28 сентября средняя за сутки температура совсем немного не дотянула до 20 градусов, такое и в июле не часто случается. Она составила 19,3 градуса, дневная температура также была близка к экстремуму для этого дня и составила 23,6 градуса. Прежний максимум, отмечавшийся 28 сентября 1924 года, устоял с трудом, он и до сих пор не превзойден и составляет 23,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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