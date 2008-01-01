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Новости погоды

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Отголоски тайфуна "Тапа"

ИА "Метеоновости" / 16:07 Четверг, 26 сентября

  На Камчатке, восточном побережье Магаданской области и островах Дальнего Востока влияние уже бывшего тропического шторма "Тапа" было очень заметным. Активный вихрь принес в эти районы обильные дожди, местами очень сильные, разогнал ветер до штормового.

На восточном побережье Магаданской области, на Камчатке выпало местами около 60 мм осадков, порывы ветра достигали 22-30 м/сек. На Сахалине ветер уже ослабел и в последние сутки усиливался до 18 м/сек.

"Раскрутившись" до больших высот, вихрь замедлил свое движение, 27 сентября он переместится к восточному побережью Чукотки, где ожидается мокрый снег вперемешку с дождем и усиление ветра в порывах до 20-25 м/сек. / meteonovosti.ru /
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