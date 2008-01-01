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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:01 Пятница, 27 сентября

  Предстоящим днём характер погоды Московского мега полюса будет определять антициклон, центр которого расположился немного западнее границ Московии, а поэтому и метеопараметры без существенных изменений. Среднесуточная температура останется ниже климатической нормы, в утренние и вечерние часы высокая влажность воздуха. По данным специалистов Метеобюро Москвы и области днём 27 сентября при облачной с прояснениями погоде без осадков. Максимальная температура воздуха составит 9..11 градусов в столице и 7..12 по области. Ветер северо-западного направления 2-7 м/с.

Существенных колебаний атмосферного давления не ожидается, фон его останется чуть выше нормального. Кислородный режим будет благоприятным. Для метеочувствительных людей, особенно с заболеваниями сердца и сосудов, перенесших сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда, нарушения мозгового кровообращения), с проявлениями психо-эмоциональной неустойчивости и вегетативными дисфункциями, возможным фактором риска может стать возмущенных геомагнитный фон. Следует внимательно относиться к своему организму, вовремя принимать рекомендованные лечащим врачом лекарства, постараться не перегружать чрезмерно организм физическими и эмоциональными нагрузками. Необходимо помнить, что в такие дни может отмечаться общая слабость, появиться реакция заторможенности или раздражительности. Особенно об этом стоит помнить лицам, которые заняты в производстве или работа которых требует повышенной концентрации внимания.

Геомагнитный фон 27 сентября прогнозируется возмущенный. / meteonovosti.ru /
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