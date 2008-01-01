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Магнитная буря в конце сентября



ИА "Метеоновости" / 09:41 Пятница, 27 сентября



27 сентября на Земле ожидается усиление геомагнитной активности до состояния магнитной бури. По прогнозам экспертов оно продлится несколько дней, но магнитосфера будет оставаться возмущённой и в начале октября.



По данным ИЗМИРАН, 27 сентября геомагнитная обстановка ожидается от спокойной до слабовозмущенной, в конце дня произойдет усиление магнитной активности.



28 сентября обстановка от возмущенной до магнитной бури. 29 сентября обстановка от слабовозмущенной до возмущенной, возможны отдельные периоды магнитной бури. 30 сентября обстановка от слабовозмущенной до возмущенной.



Возмущенные периода сохранятся и в начале октября.



И по данным ИПГ отдельные периоды неустойчивости могут отмечаться 2 и 3 октября.



Метеочувствительным людям в предстоящие 5 дней следует быть особенно внимательным к своему здоровью. / meteonovosti.ru /



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