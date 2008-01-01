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Новости погоды
Октябрь в Москве начнется с рекордно низкого давления
ИА "Метеоновости" / 10:01 Пятница, 27 сентября
В предстоящие выходные дни фон атмосферного давления в столичной области еще сохранится повышенным, а на следующей неделе давление начнет интенсивно понижаться, достигнув рекордного минимума 1 октября.
В начале октября погоду в Москве и области будет формировать очень глубокий циклон. Он формируется над Северным морем, затем центр его смещается на Ботнический залив.
1 октября давление в центре этого вихря понизится до 980 гПа, а в сферу его влияния попадет практически вся Европейская Россия.
В Москве на этот день прогнозируется давление 976 гПа. А это значит, что возможен новый рекорд по давлению. На 1 октября самое низкое атмосферное давление отмечалось в 1954 году и составляло 977,7 гПа.
Низкое атмосферное давление в сочетании с возмущенным магнитным полем может представлять опасность для здоровья.
/ meteonovosti.ru /
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