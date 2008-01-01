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Новости погоды
Сезон тропических циклонов в Атлантике продолжается
ИА "Метеоновости" / 12:00 Пятница, 27 сентября
Атлантика в этом году сначала не спешила открывать сезон ураганов. А к настоящему времени их образовалось уже 18!
27 сентября просторы океана "бороздят" 2 тропических вихря: тропический шторм "Karen" и ураган "Lorenso".
Атмосферное давление в центре урагана "Lorenso" 939 гПа, скорость ветра 60 м/с, порывы ветра до 75 м/с. Ураган движется на северо-запад, в воскресенье центр его прогнозируется на 24,4 с.ш., 43,6 з.д., скорость ветра уменьшится до 55 м/c, порывы до 65 м/с.
1 октября этот вихрь станет внетропическим и продолжит ослабевать.
/ meteonovosti.ru /
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