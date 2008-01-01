Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
27 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сезон тропических циклонов в Атлантике продолжается

ИА "Метеоновости" / 12:00 Пятница, 27 сентября

  Атлантика в этом году сначала не спешила открывать сезон ураганов. А к настоящему времени их образовалось уже 18!

27 сентября просторы океана "бороздят" 2 тропических вихря: тропический шторм "Karen" и ураган "Lorenso".

Атмосферное давление в центре урагана "Lorenso" 939 гПа, скорость ветра 60 м/с, порывы ветра до 75 м/с. Ураган движется на северо-запад, в воскресенье центр его прогнозируется на 24,4 с.ш., 43,6 з.д., скорость ветра уменьшится до 55 м/c, порывы до 65 м/с.



1 октября этот вихрь станет внетропическим и продолжит ослабевать.

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+6
Пт.
27 сен.
+10
Сб.
28 сен.
+10
Вс.
29 сен.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Суккур		 -3
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Бейкерсфилд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100