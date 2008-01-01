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Сезон тропических циклонов в Атлантике продолжается



ИА "Метеоновости" / 12:00 Пятница, 27 сентября



Атлантика в этом году сначала не спешила открывать сезон ураганов. А к настоящему времени их образовалось уже 18!



27 сентября просторы океана "бороздят" 2 тропических вихря: тропический шторм "Karen" и ураган "Lorenso".



Атмосферное давление в центре урагана "Lorenso" 939 гПа, скорость ветра 60 м/с, порывы ветра до 75 м/с. Ураган движется на северо-запад, в воскресенье центр его прогнозируется на 24,4 с.ш., 43,6 з.д., скорость ветра уменьшится до 55 м/c, порывы до 65 м/с.







1 октября этот вихрь станет внетропическим и продолжит ослабевать.



/ meteonovosti.ru /



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