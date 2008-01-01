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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 27 сентября

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,5..11,4 градуса; Северном 9,5..11,5 градуса, Северо-восточном 9,6..11,9 градуса, Восточном 10,6..11,7 градуса, Юго-восточном 10,6..11,7 градуса, в Южном 10,5..11,6 градуса, Юго-западном 10,0..11,3 градуса, Западном 9,2..11,3 градуса, Северо-западном 10,3..11,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 9,3 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 10,4..12,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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