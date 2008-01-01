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Каким бывает октябрь в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:27 Пятница, 27 сентября



осени в столичном регионе. Бывает, что центральный месяц сезона радует почти сентябрьским теплом, а иногда пугает первым снегом.



Погода в октябре бывает разной: год на год не приходится и по температурному режиму, и по осадкам.



За последние 140 лет самый теплый октябрь в Москве был в 1967 году, положительная аномалия составила 3,9 градуса. 4 и 5 октября 1967 года температура повысилась до отметки 18,2 и 18,4 градуса соответственно. В том году был 21 день с температурой воздуха более 10 градусов и 5 дней с температурой воздуха выше 15 градусов.



В 21 веке в 12 случаях из 19 октябрь был теплым.



А самым холодным октябрь был в 1976 году, средняя температура месяца была ниже привычных значений на 6,1 градуса, как в ноябре.



Случались в истории наблюдений как засушливые месяцы, так и очень влажные. Самым сухим был 1987 год, когда за месяц не выпало и 1 мм осадков. А наибольшее количество, 166,2 мм, выпало в 1997 году при норме 59 мм. В 1997 году лишь 4 дня октября было без осадков. А 14 октября выпало в виде дождя 40 мм.



Как правило, временный снежный покров в Москве появляется в последней декаде октября. В 2017 году в конце месяца было 2 см снега.



Октябрь делает первые шаги к зимнему сезону. В 1920 году 31 октября ночью подморозило до -20,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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