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Новости погоды

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В Забайкалье температура воздуха бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 13:56 Пятница, 27 сентября

  Температура воздуха в Забайкальском крае превышает привычные показатели на несколько градусов. Теплый воздух поступает в регион из Монголии. В минувший день, 26 сентября, Забайкальский край находился в теплом секторе циклона, пришедшего с юго-запада. И снова были обновлены многолетние температурные максимумы. В Чаре термометры показали 20,5 градуса, в Могоче 23,7, в Чите воздух прогрелся до 27,4 градуса, оставив позади рекорд 1935 года, когда было 22,8 градуса. В Сретенске и в Борзе температура воздуха была еще выше, 28,1 градуса.

28 сентября регион окажется в тыловой части циклона, температура воздуха начнет понижаться и новых рекордов не предвидится. / meteonovosti.ru /
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