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На выходные погода в Крыму улучшится



ИА "Метеоновости" / 14:21 Пятница, 27 сентября



Сегодня, 27 сентября, погода в Крыму не балует. Проливные грозовые дожди сопровождаются резким порывистым ветром. Виной тому - небольшой циклонический вихрь и активные атмосферные фронты.



А уже к выходным распогодится. Осадков не ожидается, успокоится и ветер, лишь в отдельных районах порывы его будут достигать 8-13 м/с, температура воздуха немного повысится и составит 17..22 градуса, в горах 11..16. / meteonovosti.ru /



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