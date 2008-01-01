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Новости погоды

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На выходные погода в Крыму улучшится

ИА "Метеоновости" / 14:21 Пятница, 27 сентября

  Сегодня, 27 сентября, погода в Крыму не балует. Проливные грозовые дожди сопровождаются резким порывистым ветром. Виной тому - небольшой циклонический вихрь и активные атмосферные фронты.

А уже к выходным распогодится. Осадков не ожидается, успокоится и ветер, лишь в отдельных районах порывы его будут достигать 8-13 м/с, температура воздуха немного повысится и составит 17..22 градуса, в горах 11..16. / meteonovosti.ru /
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