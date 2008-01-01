

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Иркутской области ветрено



ИА "Метеоновости" / 14:52 Пятница, 27 сентября



Иркутская область оказалась на пути следования атмосферных фронтов, которые были выражены осадками и резким порывистым ветром. 26 и ночью 27 сентября порывы ветра достигали 21-23 м/с, прошли дожди.



28 сентября погода начнет меняться. Циклон и его атмосферные фронты переместятся на восток, освободившееся место займет антициклон. Облаков и осадков станет меньше. Лишь в ночные часы местами по северу возможен небольшой снег, мокрый снег. По западной половине ожидаются небольшие дожди. В отдельных районах ветер в порывах до 14 м/с. Ночью около нуля, при прояснении до -3..-8 градусов, днем воздух прогреется до 13..18, при облачной погоде термометры покажут 4..9 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



