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Новости погоды

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В Иркутской области ветрено

ИА "Метеоновости" / 14:52 Пятница, 27 сентября

  Иркутская область оказалась на пути следования атмосферных фронтов, которые были выражены осадками и резким порывистым ветром. 26 и ночью 27 сентября порывы ветра достигали 21-23 м/с, прошли дожди.

28 сентября погода начнет меняться. Циклон и его атмосферные фронты переместятся на восток, освободившееся место займет антициклон. Облаков и осадков станет меньше. Лишь в ночные часы местами по северу возможен небольшой снег, мокрый снег. По западной половине ожидаются небольшие дожди. В отдельных районах ветер в порывах до 14 м/с. Ночью около нуля, при прояснении до -3..-8 градусов, днем воздух прогреется до 13..18, при облачной погоде термометры покажут 4..9 градусов. / meteonovosti.ru /
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