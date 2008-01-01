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Неустойчивая погода на юге европейской России



ИА "Метеоновости" / 15:52 Пятница, 27 сентября



В южных районах ЕТР погодные условия неустойчивые. Ведь на синоптической карте этого района находится место и циклону, и антициклону, и атмосферным фронтам. В Волгоградской области, во владениях антициклона, в утренние часы 27 сентября воздух остывает до заморозков (до -2 градусов), а в Карачаево-Черкесии 26 и ночью 27 сентября на атмосферном фронте отмечались сильные дожди, выпало до 36 мм осадков.



28 сентября регион окажется во власти циклона и его атмосферных фронтов. Пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами. В отдельных районах дожди будут сильными, а в Адыгее даже выпадет град. Ожидается ветреная погода. А вот в Волгоградской области, где сохраняется повышенный фон атмосферного давления, снова заморозки до -1..-3 градусов. Днем термометры покажут 13..18 градусов, на черноморском побережье 18..23, в районе Сочи до 26 градусов. / meteonovosti.ru /



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