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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:12 Суббота, 28 сентября



В субботний день погоду в столице и области будет определять малоградиентное барическое поле высокого давления. Погода ожидается облачная с прояснениями, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 10..12, по области 9..14 градусов. Ветер переменный 2-5 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт ст



Предстоящим днем ожидаемые колебания метеопараметров будут не резкие, атмосферное давление немного превышает климатическую норму, немного подрастет температура, кислородный режим благоприятный.



Внешним биотропным фактором для метеозависимых людей остается возмущенный геомагнитный фон. Прежде всего, в группе риска могут оказаться люди старших возрастных групп, перенесшие сосудистые нарушения, гипертоники, лица с расстройствами нервной и психо-эмоциональной системы. Могут появиться внезапные головные боли или боли в области сердца, нарушения сердечного ритма, приступы стенокардии и мигрени, тревожно-депрессивные и эмоциональные всплески, снижение умственной и физической работоспособности.



Как правильно вести себя и снизить влияния неблагоприятной погоды: в первую очередь - это строгое соблюдение рекомендаций врача и своевременный прием лекарств, нельзя терпеть головные и сердечные боли, необходим контроль артериального давления. Нужно постараться уменьшить физическую нагрузку, избегать стрессовых ситуаций.



И даже практически здоровые люди, особенно занятые в сфере, где требуется повышенное внимание, четкое выполнение работы, могут отмечаться снижение внимания, симптомы общей слабости.



Геомагнитный фон 28 сентября прогнозируется возмущенный.



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