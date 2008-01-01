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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:08 Суббота, 28 сентября



Погода в столице не перестает удивлять. Редко когда погодные условия соответствуют календарю. 28 сентября, согласно многолетним наблюдениям, среднесуточная температура составляет 8,6 градуса. Но такое бывает не каждый год. Например, в далеком 1882 году по утро воздух остыл до -4,6 градуса. И с тех пор таких холодов не повторялось. А в 1924 году, напротив, было тепло по-летнему. Термометры показали 23,8 градуса. Случались и сильные дожди, так, в 2002 году на Москву обрушилось 32 мм небесной влаги. Около половины месячной нормы.



В прошлом, 2018 году, этот день был довольно теплым, ночью 7,2 градуса, днем 14,6. Прошел дождь. / meteonovosti.ru /



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