Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
28 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:08 Суббота, 28 сентября

  Погода в столице не перестает удивлять. Редко когда погодные условия соответствуют календарю. 28 сентября, согласно многолетним наблюдениям, среднесуточная температура составляет 8,6 градуса. Но такое бывает не каждый год. Например, в далеком 1882 году по утро воздух остыл до -4,6 градуса. И с тех пор таких холодов не повторялось. А в 1924 году, напротив, было тепло по-летнему. Термометры показали 23,8 градуса. Случались и сильные дожди, так, в 2002 году на Москву обрушилось 32 мм небесной влаги. Около половины месячной нормы.

В прошлом, 2018 году, этот день был довольно теплым, ночью 7,2 градуса, днем 14,6. Прошел дождь. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+12
Сб.
28 сен.
+11
Вс.
29 сен.
+11
Пн.
30 сен.
+14
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Абадан		 -6
Талая

некомфортное место: Ай-Петри
комфортное место: Дуррес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100