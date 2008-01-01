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В Волгоградской области снова заморозки



ИА "Метеоновости" / 15:47 Суббота, 28 сентября



В южном округе сохраняется повышенный фон атмосферного давления. И если на юге и на западе влияние на погоду оказывают атмосферные фронты, то в северных северо-восточных районах облаков и осадков мало. Зато ночью при ясном небе уже подмораживает. Утром 28 сентября в Волгоградской области воздух остывал до -2 градусов. А это уже - опасное явление.



29 сентября влияние барического гребня сохранится. В Волгоградской области осадков не ожидается, а в ночные часы возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1..-3 градусов. / meteonovosti.ru /



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