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Новости погоды
В Волгоградской области снова заморозки
ИА "Метеоновости" / 15:47 Суббота, 28 сентября
В южном округе сохраняется повышенный фон атмосферного давления. И если на юге и на западе влияние на погоду оказывают атмосферные фронты, то в северных северо-восточных районах облаков и осадков мало. Зато ночью при ясном небе уже подмораживает. Утром 28 сентября в Волгоградской области воздух остывал до -2 градусов. А это уже - опасное явление.
29 сентября влияние барического гребня сохранится. В Волгоградской области осадков не ожидается, а в ночные часы возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1..-3 градусов. / meteonovosti.ru /
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