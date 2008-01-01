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Чукотку заливает дождями



ИА "Метеоновости" / 15:55 Суббота, 28 сентября



Неспокойная синоптическая ситуация на Чукотке. Здесь погоду определяет активный циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Температура воздуха на полуострове чуть выше привычных значений, но дождливо и ветрено. А ночью в отдельных регионах уже отмечается снег. 27 и ночью 28 сентября на востоке Чукотского автономного округа прошел сильный дождь, количество выпавших осадков до 30 мм, сопоставимо с месячной нормой для этих мест.



29 сентября влияние циклона и его атмосферных фронтов в регионе сохранится. Пройдут дожди, возможен снег (в ночные и утренние часы), ветер в порывах усилится до 13-18 м/с. Преобладающая температура -2..+3 градуса, ночью местами -5..-10, днем до +5..+10 градусов. / meteonovosti.ru /



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