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Забайкалье: рекорд, еще рекорд



ИА "Метеоновости" / 16:23 Суббота, 28 сентября



В Забайкальском крае сохраняется повышенный фон атмосферного давления. А на юге, в зоне действия атмосферных фронтов, дождливо и ветрено. В минувший день, 27 сентября, ветер в порывах усиливался до 22 м/с, а количество осадков составило 17 мм. Но погода в Забайкалье гораздо разнообразнее. Здесь еще и очень тепло. Температура воздуха уже который день бьет многолетние рекорды. Не стал исключением и прошедший день. 27 сентября рекордсменами стали: Сретенск 26,7 градуса, Агинское, 26,2, Нерчинский Завод, также 26,2 градуса. Еще жарче в Кыре, 28 градусов. В Борзе 28,7 градуса. Предыдущий рекорд, 27 градусов, был зафиксирован в далеком 1927 году.



29 сентября в регионе похолодает до 15..20 градусов, при облачности 8..13 градусов, местами пройдут небольшие дожди. / meteonovosti.ru /



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