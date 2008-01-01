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Новости погоды
На Северном Кавказе вновь грозовые дожди
ИА "Метеоновости" / 16:31 Суббота, 28 сентября
В южных областях синоптическая ситуация непростая. Атмосферное давление высокое, но и атмосферные фронты не дают о себе забыть. Поэтому в Волгоградской и Ростовской областях без существенных осадков, а южнее, в зоне действия активных атмосферных фронтов, проливные дожди, грозы и порывистый ветер. 27 и в ночь на 28 сентября сильные дожди (до 44-46 мм) обрушились на Краснодарский и Ставропольский края. В Краснодарском крае дожди сопровождались грозами.
29 сентября влияние атмосферных фронтов в регионе сохранится. Пройдут дожди различной интенсивности, усилится ветер. Днем 18..23 градуса, местами до 25. По северу 13..18 тепла. / meteonovosti.ru /
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