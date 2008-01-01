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Ветреная погода сохраняется в Иркутской области



ИА "Метеоновости" / 17:18 Суббота, 28 сентября



Иркутская область оказалась на пути следования атмосферных фронтов, которые были выражены осадками и резким порывистым ветром. 27 и ночью 28 сентября порывы ветра достигали 21-23 м/с, прошли дожди.



29 сентября погода начнет меняться. Антициклон, занявший территорию, потеснится на восток, его место займет циклонический вихрь. Пройдут осадки различной интенсивности, местами сильные, ветер немного ослабеет, порывы 14-19 м/с. Температура воздуха понизится. Днем 9..14 градусов, при облачной погоде +1..+6. / meteonovosti.ru /



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