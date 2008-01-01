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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:24 Воскресенье, 29 сентября



В предстоящий день погоду в столице и области будет определять атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном. С южным ветром, который подует со скоростью 5-10 м/с, начнет поступать теплый и влажный воздух. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность около 60%.



Переходные сезоны года характеризуются более частым формированием неблагоприятных погодных условий, ощутимыми междусуточными перепадами метеопараметров. После кратковременного улучшения, в столице вновь будет преобладать влажная погода, атмосферное давление начнет понижаться, содержание кислорода в норме, геомагнитный фон спокойный.



Однако многие метеочувствительные люди могут отмечать ухудшение самочувствия: появляются симптомы общего недомогания, усталость, разбитость, плохое настроение, тревожность. Такими симптомами психологического дискомфорта сопровождаются сезонные заболевания - суставов, позвоночника, органов дыхания, вегетативные дисфункциональные расстройства, сердечно-сосудистые и др.



Профилактические меры - это, прежде всего, повышение защитных сил, закаливание и тренировка организма. Помогут поддержать организм комплекс поливитаминов и адаптогенов, позитивный настрой, прогулки на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /



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