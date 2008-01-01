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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:28 Воскресенье, 29 сентября



В столичном регионе погода снова меняется. Что и не удивительно. Осенью погода редко отличается устойчивостью. 29 сентября, согласно многолетним наблюдениям, среднесуточная температура составляет 8,5 градуса. Но такое бывает не каждый год. Например, в далеком 1881 году по утро воздух остыл до -8,5 градуса. Рекорд не только этого дня, но и всего месяца. И с тех пор таких холодов не повторялось. А в 1900 году, напротив, было тепло по-летнему. Термометры показали 23,3 градуса. Случались и сильные дожди, так, в 1905 году на Москву обрушилось 23,4 мм небесной влаги. А месячная норма - 65 мм.



В прошлом, 2018 году, этот день был довольно прохладным, температура воздуха ночью 4,4 градуса, днем 8,8. Среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 2 градуса. Осадков не было. / meteonovosti.ru /



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