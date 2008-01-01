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ИА "Метеоновости" / 11:27 Воскресенье, 29 сентября



Воскресное утро встретило москвичей пасмурной и ветреной погодой. Порывы ветра юго-восточного и восточного направлений повсеместно достигали 5-7 м/с. Осадки отмечались лишь в ночные часы, а к утру они прекратились. Температура воздуха достаточно высокая для этого времени года и составляет около 10 градусов, на метеостанции ВДНХ в 10 часов было +10.3 градуса. Относительная влажность воздуха около 68%. Атмосферное давление 744 мм рт ст, что немного ниже нормального. / meteonovosti.ru /



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