

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сентябрь в Москве не определился с выбором



ИА "Метеоновости" / 11:44 Воскресенье, 29 сентября



Несмотря на неустойчивость погоды в Москве в текущем сентябре, в итоге средняя месячная температура воздуха в нем может стать либо выше нормы, либо ниже ее. Это решат последние два дня месяца. За истекшие 28 дней температура воздуха оказалась на 0.2 градуса выше средних многолетних значений. И хотя холодных сентябрей, когда среднемесячная температура воздуха на 1 и более градусов "отстает" от нормы, больше, чем теплых (за последние 140 лет наблюдений над погодой в Москве 42 и 39 случаев соответственно), холодная погода в сентябре отмечалась в ранние годы. В последний раз холодно в сентябре было в 1997 году. И с тех пор первый осенний месяц либо соответствовал норме, либо опережал ее.



В этом году сентябрь радовал москвичей летним теплом вплоть до 14 числа. Дневная температура превышала двадцатиградусную отметку. 11 число стало самым теплым за это время, максимальная температура повысилась до 26.8 градусов. Но уже к середине месяца погода сменила летний облик на осенний. В ночные часы температура устремилась к нулевой отметке, ее самое низкой значение (по данным метеостанции ВДНХ) зарегистрировано 27 сентября (+1.4 градуса). А отрицательная аномалия температуры воздуха почти компенсировала накопленное тепло. Каким войдет сентябрь 2019 году в историю наблюдений, узнаем после завершения месяца. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



