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Антициклон продвигает холод на восток



ИА "Метеоновости" / 12:22 Воскресенье, 29 сентября



В текущие выходные дни обширный антициклон расположился над Поволжьем. В ночные часы он разогнал облака и воздух начал интенсивно выхолаживаться. В большинстве районов Поволжья температура понизилась до заморозков. Ночью в Удмуртии было до -1, в Татарстане до -2, в Самарской области до -3, а в Саратовской области, вблизи центра антициклона, температура понизилась до -4 градусов.



Уже в понедельник антициклон переместится в южные районы Западной Сибири. В Омской и Новосибирской областях среднесуточная температура ожидается на 4 градуса ниже нормы. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, а в ночные часы похолодает до 0,-5 градусов, днем температура положительная, от 4 до 9 градусов.



На окраине антициклона окажутся центральные и южные районы Красноярского края, а также Хакасия и Тыва. И здесь погода не побалует теплом. В центральных районах Красноярского края в ночные часы будет идти снег и мокрый снег при температуре от 0 до -5 градусов. В земледельческой зоне установится временный снежный покров. В более южных районах Восточной Сибири снег вперемежку с дождем возможен лишь в ночные часы, а днем осадки будут в основном в виде дождя. Температура от 6 до 11 градусов, в Тыве до +14. / meteonovosti.ru /



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