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Новости погоды

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Аномальное тепло на юге Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 13:26 Воскресенье, 29 сентября

  На крайнем юге Забайкальского края, Амурской области, в центральных и южных районах Хабаровского края и в Приморье температура воздуха в выходные дни превысила норму на 6-8 градусов.

Не по сезону теплую погоду в этих краях установил солнечный антициклон с центром над северными провинциями Китая.

Температура воздуха в дневные часы на большей части территории преодолела двадцатиградусный рубеж, а в отдельных населенных пунктах даже установила новые суточные рекорды.

Так, в Хабаровске температура повысилась до 26.9 градусов, оставив предыдущий рекорд, 23.1, в 2005 году, в Благовещенске новый максимум для 28 сентября составляет 27.8 градусов (предыдущий рекорд 26.3, отмечался в 1924 году), в поселке Борзя Забайкальского края потеплело до 24.5 градусов, предыдущий рекорд, 24.4 градуса, отмечался в 1978 году. И это не полный список городов-рекордсменов.

Но в течение недели на юге Дальнего Востока похолодает и уже к выходным дням в Забайкальском крае и Амурской области станет холоднее обычного на 1-2 градуса, а в южных районах Хабаровского края и в Приморье температура приблизится к норме. / meteonovosti.ru /
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