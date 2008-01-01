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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:14 Понедельник, 30 сентября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 12..14, по области 9..14 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм рт. ст..

Последний день сентября в столице будет характеризоваться очередной перестройкой погоды - начнет понижаться атмосферное давление, дискомфортный температурно-влажностный и кислородный режим формируют погоду гипоксического типа. Поэтому метеочувствительные люди с патологией опорно-двигательного аппарата, с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, хроническими обструктивными заболеваниями органов дыхания могут почувствовать себя плохо, а неустойчивая погода усугубляет эти симптомы. Это - пора обострений. Метеопатические реакции сопровождаются ухудшением общего состояния, повышением или понижением артериального давления, приступами мигрени, головными или сердечными болями, вегетативными расстройствами. И могут отмечаться у лиц с различными сердечно-сосудистыми нарушениями.

Однако, погода - не причина этих болезней, она является внешним раздражителем, неблагоприятным провоцирующим и нагрузочным фактором. Организм, ослабленный болезнью, не может легко приспособиться к этим внешним влияниям, поэтому, чтобы переносить безболезненно неустойчивую осеннюю погоду, необходимо лечить основное заболевание, а также повышать всеми доступными методами защитные силы организма. / meteonovosti.ru /
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