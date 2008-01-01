

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:27 Понедельник, 30 сентября



В последний день сентября коррективы в погоду в столичном регионе внесет атлантический циклон. Он принесет дожди и повысит температуру воздуха, как ночью, так и днем. Ее максимальное значение днем ожидается от 12 до 14 градусов, что на 2-3 градуса выше нормы. Но даже при таких значениях до рекордов ей будет далеко. Самым теплым последний день сентября отмечался в далеком 1899 году, когда максимальная температура повысилась до 23.3 градусов и с тех пор выше ее значение в этот день не отмечалось. А суточный минимум для 30 сентября составляет -6.2 градуса, он зарегистрирован в 1881 году.



В прошлом, 2018 году, этот день был довольно прохладным, ночью отмечались первые в осеннем сезоне заморозки, температура понизилась до -0.4, а днем она составила 11.3. Среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 2.2 градуса. Осадков не было. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



