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Начало октября в Москве будет теплым



ИА "Метеоновости" / 12:13 Понедельник, 30 сентября



осень в столичном регионе очень теплая, но дождливая. Начинается октябрь, самый переменчивый месяц осени. И погода нередко преподносит сюрпризы. Иногда начало октября бывает очень теплым, а в иные годы уже подмораживает. Но в этом году теплее, чем обычно, зато ветрено и дождливо.



1 октября погоду в регионе будет определять обширный циклонический вихрь. Атмосферное давление резко понизится и составит 733 мм рт. ст. Вполне возможно, будет перекрыт рекорд атмосферного давления для этого дня. Временами будут приниматься дожди. А температура воздуха, хоть и не рекордная, но всё равно очень высокая: ночью 10..12 градусов, по области 7..12, днем 14..16, по области 11..16 градусов. Скорость юго-западного ветра 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с.



2 октября сохраняется влияние циклонического вихря, но атмосферное давление немного подрастет на пониженном фоне. Ночью существенных осадков не ожидается, днем возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью уже прохладнее, 7..9, по области 5..10 градусов, а днем 13..15, по области 11..16 тепла. Скорость юго-западного ветра 5-10 м/с, местами порывы до 12-15 м/с.



3 октября местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха вновь повысится. Ночью 10..12 градусов, по области 7..12, днем 16..18, по области 13..18 градусов.



К концу рабочей недели, 4 октября, в тыловой части циклона заметно похолодает. Температура воздуха в течение суток 7..12 градусов, временами будут приниматься дожди, ветер переменный 2-7 м/с.



К выходным осень уже заявит о себе. Температура воздуха понизится, пройдут дожди. / meteonovosti.ru /



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