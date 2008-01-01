

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Урале подмораживает



ИА "Метеоновости" / 13:04 Понедельник, 30 сентября



Повышенный фон атмосферного давления сохраняется в Уральском регионе. Осадков здесь нет, температура в дневные часы довольно высокая, в ночью при ясном небе воздух остывает до заморозков. Под утро 30 сентября в Свердловской области термометры показали -1 градуса, в Курганской области -2 градуса, а в Челябинской области подморозило до -6 градусов.



1 октября влияние антициклона сохранится в регионе. По северу, где хозяйничают атмосферные фронты, пройдут дожди, а в Челябинской и Курганской областях осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы 0..+5, в Челябинской области до -4 градусов, в низинах до -9. Днем воздух прогреется до 7..12 градусов, в Челябинской области до 9..14. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



