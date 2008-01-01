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Новости погоды

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На Урале подмораживает

ИА "Метеоновости" / 13:04 Понедельник, 30 сентября

  Повышенный фон атмосферного давления сохраняется в Уральском регионе. Осадков здесь нет, температура в дневные часы довольно высокая, в ночью при ясном небе воздух остывает до заморозков. Под утро 30 сентября в Свердловской области термометры показали -1 градуса, в Курганской области -2 градуса, а в Челябинской области подморозило до -6 градусов.

1 октября влияние антициклона сохранится в регионе. По северу, где хозяйничают атмосферные фронты, пройдут дожди, а в Челябинской и Курганской областях осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы 0..+5, в Челябинской области до -4 градусов, в низинах до -9. Днем воздух прогреется до 7..12 градусов, в Челябинской области до 9..14. / meteonovosti.ru /
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