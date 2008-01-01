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Сильные дожди во Псковской области



ИА "Метеоновости" / 14:07 Понедельник, 30 сентября



Циклонический вихрь с центром над Балтийским морем продолжает движение в восточном направлении. В минувший день, 29 сентября, циклон и его атмосферные фронты оказывали влияние на Северо-Западный район, где прошли дожди. Во Псковской области прошел сильный дождь, выпало до 16 мм осадков.



Дождливая и ветреная погода сохранится в Северо-Западном районе и 1 октября. Ведь циклон будет углубляться. Пройдут дожди, в Ленинградской области сильные. Ветер в порывах 15-20 м/с, в Ленинградской области до 24 м/с. Температура воздуха днем 7..12 градусов. / meteonovosti.ru /



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