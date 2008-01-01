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Новости погоды

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Температура воздуха в Приморье бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 14:36 Понедельник, 30 сентября

  Приморье остается в антициклоне, облаков и осадков здесь мало, с юга продолжает поступать хорошо прогретый воздух. И температура превышает привычные значения на несколько градусов. 29 сентября в регионе были установлены очередные температурные максимумы. Во Владивостоке воздух прогрелся до 23,3 градуса. Остался позади предыдущий рекорд, установленный в 1938 году. В Тернее термометры показали 26,2 градуса. А в Рудной Пристани - небывалое тепло, 29 градусов! Такой жары здесь не было с 1946 года. Но и тогда воздух прогрелся лишь до 24 градусов.

1 октября в Приморье сохранится влияние антициклона, существенных осадков не ожидается, по-прежнему тепло, днем 23..28 градусов, на побережье 13..18. / meteonovosti.ru /
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