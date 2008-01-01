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Новости погоды

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В Магаданской области хозяйничает циклон

ИА "Метеоновости" / 15:02 Понедельник, 30 сентября

  Небольшой волновой циклон, круживший над Магаданской областью, стал причиной сильных осадков (до 24 мм в виде дождя и снега) и штормового ветра (до 29 м/с в порывах). Стихия бушевала в Магаданской области 29 и ночью 30 сентября.

1 октября циклон сместится в акваторию Охотского моря и станет портить погоду на Камчатке. Магаданская область окажется в тыловой части вихря. Пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на перевалах ветер в порывах будет усиливаться до 14 м/с. Температура воздуха в континентальных районах 0..-5 градусов, ночью до -15..-20; на побережье +1..+6, ночью около нуля. / meteonovosti.ru /
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