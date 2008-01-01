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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:04 Вторник, 1 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами пройдет дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 14..16, по области 11..16 градусов. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 733 мм рт. ст..



В столичном регионе погодные условия будут портиться. Температура воздуха по-прежнему превышает привычные показатели, а вот атмосферное давление продолжает падать. И, вполне возможно, приблизится к рекордно низкому. Ожидается пасмурная и дождливая погода. Из-за столь резкого падения атмосферного давления недомогание могут почувствовать не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди. Но у здоровых людей это, как правило, психологический дискомфорт, проявляющийся в плохом настроении, усталости, разбитости. А людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, придется нелегко. Причем касается это как гипотоников, так и гипертоников. В случае ухудшения самочувствия может понадобиться медикаментозная поддержка.



Влажно-прохладная погода может спровоцировать обострение хронических заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника.



В переходные сезоны года организм человека ослаблен. Требуется поддержать защитные силы организма. Хорошо помогают витамины, отвары целебных трав, занятия физкультурой.



Геомагнитный фон 1октября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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