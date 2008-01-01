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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:45 Вторник, 1 октября

  Октябрь в столице начинается в этом году с необычно теплой погоды. Температура воздуха хотя и превышает привычные значения на несколько градусов, до рекордной не дотягивает. Ведь в 1991 году начало октября было по-летнему теплым. Воздух в столице прогрелся до 23,4 градуса. А сегодня днем ожидается лишь 14..16 градусов. А случались ведь в истории наблюдений и морозные ночи. Но в начале октября сильных морозов не бывает. До -2,8 градуса остыл воздух под утро 1 октября в 1967 году.

В нынешнем году атмосферное давление 1 октября очень низкое 974 гПа - уже перекрыт рекорды 1954 года, когда показания барометров составили 977,7 гПа. А максимум 1019 в 1975 году. Максимальное количество осадков 19,2 мм при норме в 59 мм.

В прошлом, 2018 году, было чуть теплее положенного по календарю: ночью 7,1, днем 15,1 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /
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