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Рекорд атмосферного давления в Москве перекрыт!



ИА "Метеоновости" / 11:18 Вторник, 1 октября



Погодные условия в столице определяет глубокий циклон с центром над югом Финляндии. Атмосферное давление уже рекордно низкое! По данным станции ВДНХ в 10 часов атмосферное давление упало до 974 гПа или 730,7 мм рт. ст. Таким образом, в столице 1 октября будет установлен новый рекорд низкого атмосферного давления! Ведь ранее, в 1954 году этот показатель равнялся 977,7 гПа. Об окончательном значении рекорда говорить пока рано, но то, что он состоялся - уже точно. / meteonovosti.ru /



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