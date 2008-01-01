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Циклон принес сильные дожди в среднюю полосу



ИА "Метеоновости" / 12:53 Вторник, 1 октября







30 сентября и ночью 1 октября сильные дожди прошли в Ивановской и Тверской областях, количество выпавших осадков достигло 16 мм. Еще больше небесной влаги, до 20 мм, досталось Костромской области.



Ненастный циклон в ближайшие дни сохранит влияние в средней полосе. Но вихрь уже не так силен, как прежде. Сегодня, 1 октября, будет дождливо, сильные дожди пройдут по югу региона, в Воронежской области местами с грозами. Днем сохранится высокая температура, 10..15, по югу до 17 градусов.



2 октября осадки ослабеют. На юге осадков и вовсе не ожидается. Но будет ветрено. Температура воздуха 11..16 градусов, по северу до +6, на юге до +21.



3 октября снова дожди и порывистый ветер. Скажется влияние циклона и его атмосферных фронтов. Ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с, а температура воздуха повысится еще на пару градусов. Днем 15..20, по северу до 13, а в южных районах до +24.



А уже в пятницу осень всерьез заявит о себе. Температура воздуха понизится и вернется к привычным значениям. / meteonovosti.ru /



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