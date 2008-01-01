Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
1 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон принес сильные дожди в среднюю полосу

ИА "Метеоновости" / 12:53 Вторник, 1 октября

  Погодные условия в Центральном районе определял обширный циклонический вихрь с центром над югом Финляндии, и его атмосферные фронты. Сильные дожди прошли в северных и северо-западных областях. Дотянулись атмосферные фронты циклонического вихря и до средней полосы.

30 сентября и ночью 1 октября сильные дожди прошли в Ивановской и Тверской областях, количество выпавших осадков достигло 16 мм. Еще больше небесной влаги, до 20 мм, досталось Костромской области.

Ненастный циклон в ближайшие дни сохранит влияние в средней полосе. Но вихрь уже не так силен, как прежде. Сегодня, 1 октября, будет дождливо, сильные дожди пройдут по югу региона, в Воронежской области местами с грозами. Днем сохранится высокая температура, 10..15, по югу до 17 градусов.

2 октября осадки ослабеют. На юге осадков и вовсе не ожидается. Но будет ветрено. Температура воздуха 11..16 градусов, по северу до +6, на юге до +21.

3 октября снова дожди и порывистый ветер. Скажется влияние циклона и его атмосферных фронтов. Ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с, а температура воздуха повысится еще на пару градусов. Днем 15..20, по северу до 13, а в южных районах до +24.

А уже в пятницу осень всерьез заявит о себе. Температура воздуха понизится и вернется к привычным значениям. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+15
Ср.
2 окт.
+13
Чт.
3 окт.
+18
Пт.
4 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Эль-Кувейт		 -15
Талая

некомфортное место: Чжоушань
комфортное место: Грозный

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100