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Новости погоды

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Временный снежный покров образуется в Тыве

ИА "Метеоновости" / 13:38 Вторник, 1 октября

  На юге Восточной Сибири погодные условия определяет обширный антициклон. Но атмосфера на высотах неустойчива, из-за чего не обходится без осадков. Сегодня 1 октября, а также 2 октября в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Тыве пройдут небольшие осадки, ночью снег, днем мокрый снег и дождь. В центральных районах температура воздуха ночью -1..-6 градусов, местами до +3, днем +5..+10, местами +1..+3. На юге ночью -1..-6, в горах до -10 градусов, днем 5..10, местами до нуля. Ночью образуется временный снежный покров, который в течение дня растает. / meteonovosti.ru /
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