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Новости погоды
Циклон хозяйничает на Кольском полуострове
ИА "Метеоновости" / 14:12 Вторник, 1 октября
На Кольском полуострове погода резко испортилась. Виной тому - обширный циклон, центр которого находится над югом Финляндии. В ночь с 30 сентября на 1 октября в Мурманской области прошли сильные дожди. Выпало до 16 мм небесной влаги. А на побережье ветер в порывах усиливался до 18 м/с.
2 октября влияние над погодой в Мурманской области сохранит активный циклон и его атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут осадки различной интенсивности в виде мокрого снега. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -1..+4 градуса. / meteonovosti.ru /
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