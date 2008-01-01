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Циклон хозяйничает на Кольском полуострове



ИА "Метеоновости" / 14:12 Вторник, 1 октября



На Кольском полуострове погода резко испортилась. Виной тому - обширный циклон, центр которого находится над югом Финляндии. В ночь с 30 сентября на 1 октября в Мурманской области прошли сильные дожди. Выпало до 16 мм небесной влаги. А на побережье ветер в порывах усиливался до 18 м/с.



2 октября влияние над погодой в Мурманской области сохранит активный циклон и его атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут осадки различной интенсивности в виде мокрого снега. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -1..+4 градуса. / meteonovosti.ru /



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