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Новости погоды

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Сильные дожди в Магаданской области

ИА "Метеоновости" / 14:47 Вторник, 1 октября

  В тыловой части циклона, центр которого располагался над Камчаткой, оказалась в минувший день, 30 сентября, Магаданская область. Температура воздуха понизилась, на побережье прошли сильные дожди (количество выпавших осадков до 37 мм), порывы ветра на побережье достигали 22 м/с.

2 октября атмосферное давление в Магаданской области начнет расти. В континентальных районах пройдет небольшой снег, ночью термометры покажут -15..-20 градусов, днем -3..-8. На охотском побережье местами небольшой дождь, порывистый ветер, температура воздуха в течение суток +1..+6 градусов, ночью при прояснении до -5. / meteonovosti.ru /
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