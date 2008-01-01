

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди в Магаданской области



ИА "Метеоновости" / 14:47 Вторник, 1 октября



В тыловой части циклона, центр которого располагался над Камчаткой, оказалась в минувший день, 30 сентября, Магаданская область. Температура воздуха понизилась, на побережье прошли сильные дожди (количество выпавших осадков до 37 мм), порывы ветра на побережье достигали 22 м/с.



2 октября атмосферное давление в Магаданской области начнет расти. В континентальных районах пройдет небольшой снег, ночью термометры покажут -15..-20 градусов, днем -3..-8. На охотском побережье местами небольшой дождь, порывистый ветер, температура воздуха в течение суток +1..+6 градусов, ночью при прояснении до -5. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



