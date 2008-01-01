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Новости погоды

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В Хабаровском крае погода портится

ИА "Метеоновости" / 15:11 Вторник, 1 октября

  Активные атмосферные фронты идут чередой по югу Дальнего Востока. Небольшой циклон закрутится на волне на севере Хабаровского края. 2 октября ожидается резкое ухудшение погодных условий. Если на юге Хабаровского края дожди небольшие и лишь местами, то в центральных и северных районах ожидается дождливая и ветреная погода. Местами пройдут сильные и ливневые дожди, в отдельных районах с грозами. Порывы ветра на побережье и в долинах рек достигнут 13-18 м/с. Температура воздуха в центральных и южных районах 23..28 градусов, при облачности 14..19; на севере 15..20, при облачности 5..10 тепла. / meteonovosti.ru /
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