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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:54 Среда, 2 октября



Предстоящим днём формирование погодных условий по-прежнему будет находиться под влиянием обширного многоцентрового циклона, расположившегося на севере ЕТР. Непосредственно в Московии будет сказываться влияние его холодного атмосферного фронта с волнами: проходя территории столичного региона различные участки атмосферного фронта (холодный или тёплый) по- разному будут распространять небесную влагу, а где-то их влияние скажется лишь в облачности.



По мнению специалистов Метеобюро Москвы и области сегодня 2 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 13..15, по области 11..16 градусов. Среднесуточная температура окажется на 2-3 градуса выше климатических значений. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с, местами порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741 мм рт. ст.. Содержание кислорода ниже нормы. Для метеочувствительных людей даже такие не резкие перепады метеопараметров являются внешним нагрузочным фактором и могут сопровождаться симптомами обострения или общего ухудшения самочувствия. У большинства метеочувствительных людей, вследствие ослабления механизмов адаптации, снижения иммунитета, ослабленных хроническими болезнями, в частности, при заболеваниях сердечно-сосудистой, бронхо-легочной и нервной системы, опорно-двигательного аппарата, осенняя погода повышает риск обострения и метеопатических осложнений почти в два раза. Профилактика, лечение имеющихся недугов помогут снизить эти обострения, а занятия спортом, лечебной физической культурой, и использование природных средств для улучшения иммунитета, повышения защитных сил в переходные сезоны года просто необходимо.



Геомагнитный фон 2октября прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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