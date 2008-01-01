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Новости погоды

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В Москве обновился рекорд атмосферного давления

ИА "Метеоновости" / 10:58 Среда, 2 октября

  Накануне, 1 октября, в Москве было зафиксировано рекордно низкое давление для этого дня.

В период с 7 до 10 часов утра, в течение трех сроков метеонаблюдений на главной метеостанции города - ВДНХ - атмосферное давление удерживалось в пределах 730.7 мм ртутного столба, что соответствует 973 гПа. Предыдущий рекорд наблюдался 65 лет тому назад, в 1954 году, и составлял 977.7 гПа, что соответствует 733 мм ртутного столба. / meteonovosti.ru /
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