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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:13 Среда, 2 октября



Нынешний октябрь в столице начался с рекордно низкого атмосферного давления 973 гПа, тем самым оставляя позади рекорд 1954 года. Низким давление будет и сегодня, но рекорд не состоится. Температура воздуха превышает норму на 4-5 градусов, но до рекордных значений далеко. 2 октября 1899 года воздуха в Москве прогрелся до 22,3 градуса. А в 1898 году в ночные часы подмораживало до -5,8 градуса.



Сегодня днем пройдут небольшие дожди, а в 1908 году на столицу обрушились сильные осадки, выпало 30,7 мм , чуть больше половины месячной нормы.



В прошлом, 2018 году, было немного теплее положенного по календарю: ночью 4,6, днем 13,7 градуса, отмечался небольшой дождь. / meteonovosti.ru /



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