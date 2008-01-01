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В городе на Неве дожди с мокрым снегом и похолодание



ИА "Метеоновости" / 12:22 Среда, 2 октября



циклон, известный в Европе под именем "Мортимер". Он обрушился сильными дождями на город и Ленинградскую область, количество выпавших осадков колебалось от 12 до 17 мм, а местами было зафиксировано и более 30 мм. Дожди сопровождались грозами и сильным порывистым ветром, более 20 м/с.



Дожди в сочетании с сильным ветром способствовали повышению уровня воды в устье Невы до неблагоприятных отметок, что могло привести к наводнению. К счастью, обошлось. Тем не менее, на улицах города движение транспорта было затруднено из-за поваленных деревьев.



Сегодня циклон продолжит оказывать влияние на погоду Северной столицы. Время от времени будут приниматься дожди при температуре 9..11 градусов.



В четверг, по мере продвижения циклона, в Санкт-Петербурге продолжаться дожди разной интенсивности и продолжительности, а усиливающийся натиск антициклона с акватории Норвежского моря, будет способствовать распространению холодного воздуха. В ночь на четверг 4..6, днем не выше +8 градусов.



В последний рабочий день этой недели, на пару градусов станет еще холоднее, а к вечеру пятницы небольшие дожди будут чередоваться с мокрым снегом.



В субботу в городе на Неве, сыро и холодно, местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, ночью 1..3, днем от до 5 градусов.



Те, кто планирует в ближайшие выходные посетить Северную Венецию, одевайтесь по погоде / meteonovosti.ru /



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