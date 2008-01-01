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Новости погоды

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В городе на Неве дожди с мокрым снегом и похолодание

ИА "Метеоновости" / 12:22 Среда, 2 октября

  Накануне Северную столицу атаковал активный циклон, известный в Европе под именем "Мортимер". Он обрушился сильными дождями на город и Ленинградскую область, количество выпавших осадков колебалось от 12 до 17 мм, а местами было зафиксировано и более 30 мм. Дожди сопровождались грозами и сильным порывистым ветром, более 20 м/с.

Дожди в сочетании с сильным ветром способствовали повышению уровня воды в устье Невы до неблагоприятных отметок, что могло привести к наводнению. К счастью, обошлось. Тем не менее, на улицах города движение транспорта было затруднено из-за поваленных деревьев.

Сегодня циклон продолжит оказывать влияние на погоду Северной столицы. Время от времени будут приниматься дожди при температуре 9..11 градусов.

В четверг, по мере продвижения циклона, в Санкт-Петербурге продолжаться дожди разной интенсивности и продолжительности, а усиливающийся натиск антициклона с акватории Норвежского моря, будет способствовать распространению холодного воздуха. В ночь на четверг 4..6, днем не выше +8 градусов.

В последний рабочий день этой недели, на пару градусов станет еще холоднее, а к вечеру пятницы небольшие дожди будут чередоваться с мокрым снегом.

В субботу в городе на Неве, сыро и холодно, местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, ночью 1..3, днем от до 5 градусов.

Те, кто планирует в ближайшие выходные посетить Северную Венецию, одевайтесь по погоде / meteonovosti.ru /
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