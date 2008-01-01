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Рекордное тепло покидает Приморский край



ИА "Метеоновости" / 12:49 Среда, 2 октября



В минувший вторник Приморский край находился под опекой солнечного и теплого антициклона. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6, а местами и более, чем на 8 градусов. И в ряде населенных пунктов обновились абсолютные максимумы температуры для 1 октября.



В Дальнереченске воздух прогревался до +26 градусов, что выше предыдущего на 0.8 градуса сорокалетней давности. В Свиягино столбик термометра добрал до отметки +29, прежний рекорд +27 градусов наблюдался в 1978 году. В населенном пункте Пограничный воздух разогрелся до +31, тем самым оставляя позади все тот же 1978 год со значением +30.2 градуса. Сегодня в Приморском крае в основном без осадков и очень тепло, 22..27 градусов.



Но уже в четверг погода начнет меняться: с запада подойдет атмосферный фронт, а вместе с ним и зона небольшого дождя, правда, он пройдет лишь местами, но температура останется высокой, 22..27 градусов.



В пятницу-субботу дождей станет больше, на севере они могут чередоваться со снегом, на побережье ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, и тепло стремительно спадет: в пятницу ночью 2..7, днем 12..17, на севере не выше +10 градусов; в субботу ночью воздух прихватит заморозок до -3, на побережье 4..9 градусов, днем 10..15, на севере всего-навсего 0..+5.



Октябрь, принявший теплую эстафету от сентября, возвращается в климатические рамки. / meteonovosti.ru /



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