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Новости погоды

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На Таймыре ветрено и метели

ИА "Метеоновости" / 13:14 Среда, 2 октября

  К Таймыру с запада приближается циклон, который во второй половине недели и будет управлять погодой.

В четверг, в передней части циклона, небо затянут плотные облака, будет идти снег, который сменится дождем, в отдельных районах ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, днем немного станет теплее, до +5 градусов. В последний рабочий день уходящей недели, юг Таймыра на короткое время окажется в теплом секторе циклона. Небольшие, местами умеренные дожди будут чередоваться с мокрым снегом при ветре в порывах до 18 м/с, днем температура повысится до 2..7 градусов. Но уже в субботу, за холодным фронтом циклона, осадки ослабеют, но еще ветрено, а температура понизится до 0..+5 градусов.

На севере Таймыра осадки разной интенсивности и продолжительности, порывы ветра местами достигнут 17-22 м/с, поднимутся метели, в течение суток +2..-3, в отдельных районах до -8 градусов. / meteonovosti.ru /
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