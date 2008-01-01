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Новости погоды
На Европейском юге лето продолжается
ИА "Метеоновости" / 13:27 Среда, 2 октября
Южные районы Европейской территории находятся под опекой антициклона, который и одаривает летним теплом и солнцем.
В четверг-пятницу синоптическая ситуация существенно не изменится: осадков не ожидается, преобладающая температура днем 19..25, на юге до +29, а на Черноморском побережье столбик термометра доберется до отметки +31 градус. Сухая и жаркая погода на черноморском побережье Краснодарского края, в районе Новороссийска, способствует нарастанию степени пожарной опасности до чрезвычайной.
В субботу с юго-запада приблизится циклон, который местами и отметится небольшим дождем с грозой и порывистым ветром, но температура существенно не изменится.
Температура воды в районе Анапы и Новороссийска 20-21, от Геленджика до Сочи 22 градуса. / meteonovosti.ru /
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