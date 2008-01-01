

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:07 Четверг, 3 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 16..18, по области 13..18 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.



Погода в столице по медицинской оценке будет с выраженным биотропным гипоксическим эффектом, что обусловлено пониженным фоном атмосферного давления, повышенной влажностью и температурой воздуха. Содержание кислорода в дневные часы заметно снизится. Такие погодные условия особенно тяжело переносят люди с патологией органов дыхания (хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, дыхательная недостаточность), кислородной недостаточностью, послеинфарктными состояниями и др. Недомогания могут отмечаться как у гипотоников, так и у гипертоников, у людей с вегето-сосудистой дистонией, с частыми приступами мигрени. Необходимо строго выполнять назначение врача, купировать симптомы обострения своевременным приемом лекарств. Постараться больше бывать на свежем воздухе, делать дыхательную гимнастику.



Геомагнитный фон 3 октября прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



